Тюмень, 30 сентября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В Тюменской области шесть некоммерческих организаций стали победителями специального конкурса Фонда президентских грантов. В целом они получат 18 млн рублей, сообщает информационный центр правительства региона.

Информационный центр правительства Тюменской области Проект «Мы вместе: баскетбол на колясках»

На внеочередной, дополнительный, третий по счёту конкурс Фонда президентских грантов 2022 года заявились 35 проектов. Победителями стали:

проект «Солнечный зайчик», направленный на социальную адаптацию детей-инвалидов с ментальными нарушениями, а также оказание социально-психолого-педагогической поддержки их семьям — 999 991 рублей;

инклюзивная студия «Глина помогает говорить» — 365 932 рублей;

«Мы вместе: баскетбол на колясках" — 2 999 356 рублей;

проектная мастерская «Интеграция» — 11 984 450 рублей;

«А мне бабушка связала» — 712 642 рублей;

проект «Центр гуманитарной помощи в Успенке» — 995 687 рублей.

Отметим, что по информации правительства Тюменской области по итогам двух конкурсов президентских грантов 2022 года победителями признаны 59 тюменских некоммерческих организаций, сумма грантовой поддержки составила более 80,6 млн рублей. В 2021 году 59 тюменских НКО стали победителями данного конкурса, сумма грантовой поддержки — 79,3 млн рублей.