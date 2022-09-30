Москва, , 12:25 — REGNUM У ВС России действительно есть проблемы с обеспечением мобилизованных, отрицать это контрпродуктивно, отметил 30 сентября в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

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Однако, как показывает практика, такого рода проблемы решаются очень быстро, как только появляются средства в достаточном объеме, подчеркнул он.

«Как и миллионы моих сограждан, я почему-то не слышал о помощи наших дорогих соотечественников из списка «Форбс». И для меня, как для гражданина, это очень странно. У нас война, и каждый должен внести свой вклад. Вполне возможно отправить в Китай несколько сотен бортов и приобрести всё необходимое за счёт наших благодетелей», — отметил Руденко.

При этом вопрос о налаживании всех необходимых производств в России тоже не снимается с повестки дня, добавил военкор.