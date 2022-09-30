Козельск, Калужская область, , 12:33 — REGNUM Рабочий погиб при производстве работ по ремонту моста через реку Жиздра в районе села Березичский стеклозавод в Калужской области. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Прокуратура Prokuror-kaluga.ru

Предварительно установлено, что 29 сентября около 18:00 в ходе ремонта моста, четыре работника организации подрядчика копали котлован. Внезапно произошло осыпание песка, в результате 25-летний мужчина скончался на месте.

Прокуратура Козельского района организовала проверку по факту гибели рабочего. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет дана уголовно-правовая оценка произошедшему.

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