Москва, , 12:23 — REGNUM Туры в Карадениз в черноморском регионе Турции появятся в летнем расписании 2023 года. Об этом заявил председатель совета директоров холдинга ANEX Group Нешет Кочкар, сообщали 30 сентября в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отдых в Турции Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Туроператор организует авиарейсы из России в город Самсун. Сейчас российские туроператоры изучают потенциал этого региона Турции. По их оценкам, старт программ с пляжным и экскурсионным отдыхом возможен с апреля 2023 года.

Отмечается, что Карадениз не похож по климату на Анталью. Побережье покрытым лесом и горами, пляжи в основном галечные. Больше природа Карадениза похожа на Абхазию или Сочи. Также отсутствуют отели с системой «все включено». Пока российские туристы едут туда самостоятельно.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года побывали в Турции 34% российских туристов, в Абхазии — 14%.

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