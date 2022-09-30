Петропавловск-Камчатский, 30 сентября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. На Камчатке нотариусы ведут приём мобилизованных в войсковой части по льготной стоимости — военнослужащие освобождены от оплаты услуг правого и технического характера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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Прямо на месте, где мобилизованные проходят боевое слаживание, они могут ежедневно получить все нотариальные услуги по льготной стоимости — оплачивается только нотариальный тариф — порядка 200-300 рублей.

Также всех подлежащих мобилизации при предъявлении повестки принимают в нотариальных конторах края вне очереди и по льготному тарифу.

Как сообщало ИА REGNUM, пройти бесплатное дополнительное профессиональное обучение на Камчатке могут члены семей, мужчины из которых попали под частичную мобилизацию или служат по контракту и участвуют в специальной военной операции в защиту Донбасса.