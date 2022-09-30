Чебоксары, 30 сентября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В Чувашии ближайшие два дня будет сухая погода, но потом опять ожидается череда дождей. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осень

Его словам, 30 сентября и 1 октября в республике будет сухо, а уже 2 октября прогнозируются кратковременные дожди «с вероятностью октябрьской грозы, после обеда выглянет солнце». Причиной осадков станут южные циклоны.

3 октября дождь может затянуться на весь день, если оправдаются прогнозы по приходу холодного фронта. К этому добавится сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

По словам синоптика-любителя, несмотря на дождь, сохранится тёплая погода: 30 сентября — 2 октября ожидается +15…+20 градусов, 3 октября прогнозируется +10…+15 градусов.

По предварительным расчётам, дожди продолжатся 4 и 5 октября, 6 октября осадки прекратятся. Температура составит +13…+15 градусов. Владимир Михайлов не исключает, что потом может начаться золотая осень, которая продлится до 12 октября, а затем ожидается резкое похолодание с приходом первого снега.