Махачкала, 30 сентября 2022, 12:21 — REGNUM В Дагестане будут производить спальные мешки, термобелье и шапки для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на территории б. УССР. Новое производство открыли по инициативе депутата Народного собрания Дагестана, руководителя дагестанского отделения «Опоры России» Зульгимар Тагибовой.
Как отметила Тагибова, все нужные для бойцов вещи шьются с любовью. В каждый комплект одежды будет вкладываться письмо со словами поддержки и выражением гордости за защитников Родины.