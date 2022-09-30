Махачкала, 30 сентября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В Дагестане будут производить спальные мешки, термобелье и шапки для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на территории б. УССР. Новое производство открыли по инициативе депутата Народного собрания Дагестана, руководителя дагестанского отделения «Опоры России» Зульгимар Тагибовой.

Александр Погожев ИА REGNUM Российская швейная фабрика

«Глава республики Сергей Меликов поставил задачу максимально поддержать наших ребят, нашу армию, наших героев. Форма, одежда для них должны быть комфортными, удобными, качественными, теплыми», — приводит слова депутата РИА «Дагестан».

Как отметила Тагибова, все нужные для бойцов вещи шьются с любовью. В каждый комплект одежды будет вкладываться письмо со словами поддержки и выражением гордости за защитников Родины.