Кишинёв, 30 сентября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Депутат парламента Молдавии от Блока коммунистов и социалистов Диана Караман 30 сентября в ходе парламентского заседания предложила спикеру Игорю Гросу деньги за участие в антиправительственном митинге. Трансляцию ведёт пресс-служба законодательного органа.

Dubasari.md Молдавские леи

«Граждане пошли вам на встречу, скинулись и передают вам через меня 200 леев ((менее 600 рублей, прим. — ИА REGNUM), чтобы вы преодолели свой страх и вышли на митинг к тем людям, которые 13 дней находятся перед зданием парламента», — сказала Караман.

Она показала баночку с мелкими купюрами и сказала, что скидывались, кто сколько может. Гросу назвал это нехваткой эмоциональной культуры в парламенте.

Напомним, с 18 сентября в Кишинёве началась бессрочная акция протеста, на которой требуют отставки президента Молдавии Майи Санду и правительства. Представители властей страны заявляют, что протестующие там находятся за деньги. По этому поводу начала расследование антикоррупционная прокуратура.