Курск, 30 сентября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Электроснабжение Северо-Западного района Курска, прерванное утром 30 сентября, восстановлено, об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свет

«Через некоторое время в нормальный режим вернется и водоснабжение, которое зависит от электронасосов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 30 сентября в Северо-Западном районе Курска было прервано электроснабжение, предварительной причиной аварии названо обгорание шлейфа на линии 110 КВл.