В афганской провинции Тахар пожилой мужчина свёл счёты с жизнью
Талукан, Афганистан, 30 сентября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В афганской провинции Тахар пожилой человек по имени Мохаммадкул совершил самоубийство. Трагедия произошла в кишлаке Казал уезда Рустак. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Пабло Пикассо. Кончающий жизнь самоубийством. 1901
Местные источники в Тахаре заявили, что на такой поступок мужчину толкнула нищета.
Мохаммадкул работал сапожником.
Всемирная продовольственная организация предупредила в своем твите от 29 сентября о росте бедности и голода в Афганистане, особенно предстоящей зимой.