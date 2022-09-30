Талукан, Афганистан, 30 сентября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В афганской провинции Тахар пожилой человек по имени Мохаммадкул совершил самоубийство. Трагедия произошла в кишлаке Казал уезда Рустак. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Пабло Пикассо. Кончающий жизнь самоубийством. 1901

Местные источники в Тахаре заявили, что на такой поступок мужчину толкнула нищета.

Мохаммадкул работал сапожником.

Всемирная продовольственная организация предупредила в своем твите от 29 сентября о росте бедности и голода в Афганистане, особенно предстоящей зимой.