Эрбиль, Ирак, , 12:22 — REGNUM Государственный департамент США сообщил о смерти американского гражданина в результате обстрела территории северного Ирака. Об этом 30 сентября сообщает Kurdistan 24 со ссылкой на официального представителя ведомства Веданта Пателя.

Ирак Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, 29 сентября гражданин США был ранен в результате удара по городу Эрбиль — столице Иракского Курдистана, и впоследствии скончался от полученных ранений.

В США потребовали от Ирана немедленно прекратить обстрелы иракской территории, а также заявили о готовности оказать поддержку властям Курдской автономии.

Ранее сообщалось о том, что армия Ирана применяет для обстрелов иракской территории артиллерию и беспилотники-камикадзе.