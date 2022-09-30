Эрбиль, Ирак, 30 сентября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Государственный департамент США сообщил о смерти американского гражданина в результате обстрела территории северного Ирака. Об этом 30 сентября сообщает Kurdistan 24 со ссылкой на официального представителя ведомства Веданта Пателя.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак

По его словам, 29 сентября гражданин США был ранен в результате удара по городу Эрбиль — столице Иракского Курдистана, и впоследствии скончался от полученных ранений.

В США потребовали от Ирана немедленно прекратить обстрелы иракской территории, а также заявили о готовности оказать поддержку властям Курдской автономии.

Ранее сообщалось о том, что армия Ирана применяет для обстрелов иракской территории артиллерию и беспилотники-камикадзе.