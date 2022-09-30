Санкт-Петербург, 30 сентября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Зенит» проведёт товарищеский матч с сербской «Црвеной Звездой». Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Россия и Сербия

«Зенит» и «Црвену Звезду» связывает многолетняя дружба. Обновлённый план сотрудничества, который стороны успешно реализуют в этом году, утверждён 3 июля перед товарищеским матчем в Сочи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что клубы достигли принципиальной договоренности о проведении товарищеского матча 22 ноября 2022 года на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Напомним, в июле «Зенит» и «Црвена Звезда» провели выставочный матч на стадионе «Фишт» в Сочи. На игре присутствовали более 30 тыс. человек. Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 2:1.