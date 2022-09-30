Саратов, 30 сентября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В Саратовской области по отдельному плану планируют обучать студентов вузов и учреждений среднего профессионального образования. Об этом зашла речь на встрече губернатора Романа Бусаргина с руководителями учебных заведений и крупных предприятий региона.

Пресс-служба губернатора Саратовской области Роман Бусаргин

По состоянию на 30 сентября в Саратовской области предлагается 32 тыс. вакансий. Губернатор для оснащения востребованными специалистами предприятий области предложил составить для студентов-старшекурсников отдельный учебный план и закрепить подготовленных выпускников за конкретными рабочими местами. Кроме этого, необходимо переобучить действующих сотрудников. С целью привлечения кадров заводам следует рассмотреть все варианты поддержки и мотивации, считает Бусаргин.

Также рост объемов заказов повлиял на потребность в квалифицированных рабочих среди организаций оборонно-промышленного комплекса. Руководителям данных предприятий поручено составить список необходимых специалистов и определить их количество, а затем распределить перечень по учебным учреждениям.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области численность занятого населения превышает 1,17 млн человек.

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