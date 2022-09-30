Ростов-на-Дону, , 12:15 — REGNUM Жильцы аварийного многоквартирного дома в переулке Кривошлыковском в Ростове-на-Дону в очередной раз обратились к председателю Следственного комитета России Александра Бастрыкина и потребовали проверить законность их расселения.

Аварийный жилье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Глава СКР поручил руководителю донского управления СК России Аслану Хуаде провести тщательную проверку поступивших от людей жалоб. Также необходимо подготовить доклад о причинах возникшему между жильцами и чиновниками конфликта.

ИА REGNUM сообщало, что жильцов аварийного пятиэтажного дома начали эвакуировать в начале 2022 года. Однако люди не согласны с принятым решением о сносе здания. Они утверждают, что дом подлежит ремонту.

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