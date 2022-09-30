Ростов-на-Дону, 30 сентября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Жильцы аварийного многоквартирного дома в переулке Кривошлыковском в Ростове-на-Дону в очередной раз обратились к председателю Следственного комитета России Александра Бастрыкина и потребовали проверить законность их расселения.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аварийный жилье

Глава СКР поручил руководителю донского управления СК России Аслану Хуаде провести тщательную проверку поступивших от людей жалоб. Также необходимо подготовить доклад о причинах возникшему между жильцами и чиновниками конфликта.

ИА REGNUM сообщало, что жильцов аварийного пятиэтажного дома начали эвакуировать в начале 2022 года. Однако люди не согласны с принятым решением о сносе здания. Они утверждают, что дом подлежит ремонту.