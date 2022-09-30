Новосибирск, , 12:16 — REGNUM Новосибирск примет из Донецкой и Луганской Народных Республик 49 детей-сирот. Им подберут замещающие семьи. Об этом 30 сентября сообщил мэр сибирского города Анатолий Локоть.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наша задача — оказать полное содействие в семейном устройстве детей-сирот из ДНР и ЛНР, которые уже прибыли в Россию, — сказал Локоть. — Необходимо разместить ребятишек в хороших условиях на территории нашего города, подобрать им замещающие семьи. Это главное условие».

Начальник департамента по социальной политике мэрии города Ольга Незамаева уточнила, что все дети — из многодетных семей и в одну семью нужно устроить всех братьев и сестёр разного возраста.

«Мы уже практически нашли четыре семьи в Новосибирске, которые готовы принять ребятишек. Ещё одна семья, проживающая в Новосибирской области, выразила соответствующее желание. Таким образом, практически половине ребятишек предварительно подобрали замещающие семьи», — отметила Незамаева.

Вскоре состоится телемост, в ходе которого семьи и дети познакомятся и после взаимного согласия дети приедут в Новосибирск уже в конкретную семью.