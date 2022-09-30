Запорожье, Украина, 30 сентября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Уничтожение больших групп гражданского населения, которое нацистский режим помечает как нелояльное, осуществляется Киевом целенаправленно, отметил 30 сентября в своем телеграм-канале (Colonelcassad) военный эксперт Борис Рожин.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

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Как сообщалось ранее, ВСУ нанесли удар по колонне машин, которые находились на Ореховском шоссе в Запорожье в ожидании возможности выехать на освобожденные территории. 23 человека погибли, 34 получили ранения.

Днем ранее, 29 сентября в Харьковской области ВСУ обстреляли колонну машин, на которых мирные жители пытались уехать из Купянска в Россию. Погибли более 30 человек.