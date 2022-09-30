Тамбов, 30 сентября 2022, 12:19 — REGNUM Все средства, вырученные от продажи билетов первого концерта сезона 2022/2023, направит в фонд Российской армии Тамбовский академический симфонический оркестр имени Сергея Рахманинова. Об этом вечером 29 сентября в своём телеграм-канале заявил губернатор региона Максим Егоров.
С инициативой передать выручку военнослужащим выступил главный дирижёр оркестра Алексей Моргунов, коллектив музыкантов поддержал это решение.
Открытие концертного сезона состоится 2 октября. Академический симфонический оркестр исполнит произведения Сергея Рахманинова, Сергея Прокофьева и Игоря Стравинского.