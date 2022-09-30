Тамбов, , 12:19 — REGNUM Все средства, вырученные от продажи билетов первого концерта сезона 2022/2023, направит в фонд Российской армии Тамбовский академический симфонический оркестр имени Сергея Рахманинова. Об этом вечером 29 сентября в своём телеграм-канале заявил губернатор региона Максим Егоров.

Симфнический оркестр Дарья Драй © ИА REGNUM

С инициативой передать выручку военнослужащим выступил главный дирижёр оркестра Алексей Моргунов, коллектив музыкантов поддержал это решение.

«Горжусь инициативой наших земляков. Тамбовщина — край неравнодушных людей, которые всегда готовы прийти на помощь в трудную минуту! Напомню, деньги, заработанные концертной деятельностью, на медикаменты для раненых красноармейцев и помощь беженцам, передавал в годы Великой Отечественной войны композитор Сергей Рахманинов. В 1942 году свой очередной взнос он сопроводил в письме во Всесоюзное общество культурной связи с заграницей такими словами: «От одного из русских посильная помощь русскому народу в борьбе с врагом. Хочу верить, верю в полную победу!» — написал глава региона.

Открытие концертного сезона состоится 2 октября. Академический симфонический оркестр исполнит произведения Сергея Рахманинова, Сергея Прокофьева и Игоря Стравинского.