Черкесск, 30 сентября 2022, 12:11 — REGNUM В Карачаево-Черкесии закупили дополнительное обмундирование для экипировки военнослужащих, призванных из республики. По решению главы региона Рашида Темрезова мобилизованных обеспечат теплой одеждой и обувью, спальными мешками и другими необходимыми вещами. Их список составлялся с учетом мнения военных, уже побывавших в зоне проведения спецоперации.
Машина с дополнительным обмундированием уже отправилась в места службы мобилизованных из Карачаево-Черкесии.
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