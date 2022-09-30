Черкесск, 30 сентября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии закупили дополнительное обмундирование для экипировки военнослужащих, призванных из республики. По решению главы региона Рашида Темрезова мобилизованных обеспечат теплой одеждой и обувью, спальными мешками и другими необходимыми вещами. Их список составлялся с учетом мнения военных, уже побывавших в зоне проведения спецоперации.

Mil.ru Призыв

«Список необходимого снаряжения составлялся с учётом пожеланий военнослужащих, имеющих опыт участия в СВО. Так, в него вошли спальные мешки, утеплённая обувь, дождевики, вязанные шапки и балаклавы, теплозащитные коврики и другое», — говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства региона.

Машина с дополнительным обмундированием уже отправилась в места службы мобилизованных из Карачаево-Черкесии.