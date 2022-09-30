Кострома, 30 сентября 2022, 12:54 — REGNUM Мобилизованные костромичи вместе с уроженцами ещё четырёх регионов, направленными в Костромскую область, начали проходить военную подготовку на полигоне «Песочное». Об этом сообщает администрация региона.
Резервистов учат владеть оружием, маскироваться, оказывать медицинскую помощь. Занятия проводят инструкторы, участвовавшие в проведении специальной военной операции.
По словам инструкторов порядка 80% мобилизованных имеют «достаточно серьёзные» военные навыки, а боевой дух костромичей «даже выше, чем у команд, которые приехали из других регионов».
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