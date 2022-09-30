Кострома, , 12:54 — REGNUM Мобилизованные костромичи вместе с уроженцами ещё четырёх регионов, направленными в Костромскую область, начали проходить военную подготовку на полигоне «Песочное». Об этом сообщает администрация региона.

Занятия в Песочном Администрация Костромской области

Резервистов учат владеть оружием, маскироваться, оказывать медицинскую помощь. Занятия проводят инструкторы, участвовавшие в проведении специальной военной операции.

«Очень важно, чтобы резервисты получили все необходимые знания, умения, навыки. Чтобы выполняя боевую задачу, сохраняли жизнь свою, своих сослуживцев, чтобы все обязательно вернулись домой», — отметил костромской губернатор Сергей Ситников.

По словам инструкторов порядка 80% мобилизованных имеют «достаточно серьёзные» военные навыки, а боевой дух костромичей «даже выше, чем у команд, которые приехали из других регионов».

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