Кызыл, , 12:10 — REGNUM На землях лесного фонда Тувы, по данным на 30 сентября, зарегистрировано 11 пожаров на общей площади 4421 га. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.

Лесные пожары Пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области

Четыре возгорания локализованы на площади 909,5 га. Ликвидировано за прошедшие сутки два очага на площади 29 га. В борьбе с огнём задействованы сотни огнеборцев, в резерве минлесхоза находятся 116 человек и 113 единиц техники.

«Всего с начала пожароопасного сезона 2022 г. на землях лесного фонда зарегистрировано 193 лесных пожаров на общей площади 20 634,64 га из них: 19 492,14 га лесная и 1142,5 га нелесная», — добавили в ведомстве.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах возбуждено 95 административных делопроизводств, наложено 88 административных штрафов на общую сумму 599,5 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Тува продлили особый противопожарный режим на территории республики до 19 октября.

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