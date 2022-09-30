Москва, 30 сентября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заразился коронавирусом, сообщили 30 сентября в пресс-службе Русской православной церкви.

Serge Serebro, Vitebsk Popular News Патриарх Кирилл

Отмечается, что патриарх Кирилл находится в удовлетворительном состоянии, ему необходим постельный режим.

Все встречи и поездки патриарха Кирилла отменены, уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация в России вполне управляемая и в целом страна уходит от очередной волны коронавирусной инфекции, которая пришлась на август.

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