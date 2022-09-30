Санкт-Петербург, , 12:10 — REGNUM На одном из сооружений комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений провели антитеррористические учения. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-центре дирекции КЗС.

Панорама с КЗС Петербурга © Дирекция комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга

Учения по отработке действий для реагирования при поступлении сигнала «тревога» в случае обнаружения на территории дамбы подозрительного предмета прошли на сооружении B-5. Участие в мероприятии приняли личный состава Росгвардии и уполномоченные работники КЗС.

В ходе учений росгвардейцы продемонстрировали слаженные действия. Сотрудники органов подтвердили надёжность физической защиты объектов КЗС от потенциальной угрозы.