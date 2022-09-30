Кишинёв, 30 сентября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Заседания парламента Молдавии нужно проводить только на официальном языке. С таким заявлением 30 сентября выступила на пленарном заседании законодательного органа депутат от правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Мария Панку.

(сс) Henry Mühlpfordt Афиша музея коммунизма в Праге с изображением матрёшки. Русофобия в Чехии

Она отреагировала на выступления оппозиционных депутатов на русском языке.

«Пенсионеры нашей страны помимо всех ожиданий, которые у них есть от нас, народных избранников, настаивают, чтобы в рамках заседаний парламента говорили исключительно на официальном языке Республики Молдавия», — сказала Панку.

Напомним, в 2018 году Конституционный суд Молдавии отменил действующий с советских времён закон, определяющий русский языком «межнационального общения». В Конституции республики говорится, что официальным языком является молдавский. ПДС и основавшая партию президент страны Майя Санду, несмотря на это, заявляют, что в Молдавии используется румынский язык.