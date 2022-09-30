Уфа, 30 сентября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Глава администрации БаймакаРадмир Исянбаев проводил на службу мобилизованного сына. Об этом 30 сентября он сообщил на своей странице в социальной сети.

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«Сегодня мы, родители, провожали своих родных сыновей на военные сборы к местам боевой подготовки. С этого момента на них возлагается ответственная задача — пройти обучение и встать на защиту Родины», — сообщил он.

Он пожелал воинам удачи и сообщил, что на родине их любят и ждут.

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