* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 30 сентября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) опровергла недавние заявления главы министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Pixabay.com Флаг Афганистана

Халид Ханафи ранее говорил, что глава UNAMA в ходе встречи с ним сказал, что в Европе необходимо ведомство, подобное талибскому (организация, деятельность которой запрещена в РФ) министерству.

Но UNAMA написала в «Твиттере», что таких слов не было сказано.

Халид Ханафи недавно заявил, что разъяснил аспекты деятельности возглавляемого им министерства на встрече с официальными лицами UNAMA. Высокопоставленный талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) добавил, что представитель миссии сказал, что такое министерство необходимо и в Европе.

Эти заявления талибского (организация, деятельность которой запрещена в РФ) министра имело широкий резонанс в социальных сетях.

Сомнительные заявления Ханафи побудили ряд пользователей потребовать у UNAMA комментарии по этому заявлению. Пользователи заявили, что UNAMA должна прояснить свою позицию по заявлению этого представителя талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), иначе подобная политика поставит под угрозу жизни миллионов афганцев.

После того, как заявления Ханафи были опровергнуты UNAMA, ряд пользователей соцсетей заявили, что министр «лжёт».