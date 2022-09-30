Джакарта, , 12:06 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо попросил глав регионов призвать людей путешествовать по стране, чтобы избежать дефицита туризма, сообщает Antara.

Туристы на острове Бали (сс) Grayswoodsurrey

Президент напомнил, что в Индонезии так много отличных туристических направлений, которые могут стать вариантом для путешествий вместо того, чтобы выезжать за границу.

Президент упомянул несколько туристических направлений, таких как Бали, Лабуан Баджо, Вакатоби, озеро Тоба, Раджа Ампат, национальный парк Бромо Тенгер Семеру, Джокьякарта, Бангка Белитунг и Боробудур.

Глава государства также упомянул о тенденции чиновников выезжать за границу.

«Почему в ситуации глобального кризиса вы стекаетесь за границу, выставляли эти фото напоказ», — заявил президент Индонезии.

Согласно данным, опубликованным центральным статистическим агентством Индонезии 2 сентября, за январь–июль 2022 года число иностранных туристов в Индонезию достигло 1 273 596 человек. Эта цифра увеличилась примерно на 49% по сравнению с количеством туристов за аналогичный период прошлого года.