Чебоксары, 30 сентября, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Суд в Гааге «точно сделает виновной Россию» в деле о крушении малайзийского Boeing. Это «политическое решение», так как Западу важно использовать любой повод против России — «упадёт ли самолёт, взорвётся ли что-то или загорится». Это ещё сильнее усилит эскалацию, в том числе будут попытки обвинить нашу страну в поддержке террористов. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер фракции «СР — Патриоты – За правду» в Госсовете Чувашии Владислав Солдатов.

Cap.ru Владислав Солдатов

Парламентарий уверен, что 17 ноября суд в Гааге вынесет обвинительный вердикт в адрес России по делу о крушении малайзийского «Боинга» (рейс MH17).

«Точно вынесут решение против России, так как это политическое решение. Будут пытаться бить в имиджевом отношении по России, обвинив, что она якобы поддерживает террористов. Думаю, что попытаются провернуть, продублировать ливийский сценарий, когда при крушении «Боинга» в море обвинили Каддафи и начали прессинговать само государство, виня его в связях с террористами. Россию и дальше будут обвинять во всех смертных грехах: упадёт ли самолёт, взорвётся ли что-то или загорится. Как говорится, просто потому, что «крокодил не ловится, не растёт кокос». Мы должны быть готовы психологически, морально и в военном отношении. Эскалация будет только нарастать», — сказал Владислав Солдатов.

Напомним, 17 ноября 2022 года окружной суд Гааги (Нидерланды) вынесет вердикт по делу о крушении в 2014 году на востоке территории б. УССР пассажирского лайнера Boeing авиакомпании «Малазийские авиалинии» (рейс MH17).

Как сообщало ИА REGNUM, на сайте ПАСЕ опубликован текст резолюции по делу о катастрофе малайзийского Boeing, где ассамблея вешает вину на Россию.