Таллин, 30 сентября, 2022, 12:05 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Запрет на русский язык

Руководство Балтийского вокзала в Таллине решило отказаться от русскоязычных объявлений на вокзале, объяснив это недовольством эстонцев на фоне событий на территории б. УССР.

Как сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR, после начала СВО в адрес руководства вокзала стали поступать «возмущенные» письма от эстоноязычных жителей страны, которых стал раздражать русский язык в вокзальных объявлениях.

По словам главы фирмы GoWire, которой принадлежит система оповещения, Вейко Синимяэ, жалобы были довольно воинственными. В четверг, 29 сентября, стало известно, что в итоге было решено отказаться от русскоязычных объявлений.

Менеджер по маркетингу и коммуникациям Elron Катрин Кульдеркнуп объяснила, что компания хотела обновить звуковые системы оповещения Балтийского вокзала еще в начале 2022 года, но это было невозможно из-за технических проблем.

В настоящий момент объявления делаются только на эстонском языке, после модернизации звуковой системы к нему добавится английский.

Как сообщало ИА REGNUM, единственные международные поезда раньше отправлялись с вокзала в Россию, в «самый русский регион страны» Ида-Вирумаа и в Нарву с вокзала ежедневно отправляются электрички, а русское население составляет порядка 30% всего населения. Электричками активно пользуются и русскоязычные интуристы.