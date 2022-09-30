Красный Лиман, ДНР, , 12:05 — REGNUM В ближайшие дни можно ожидать постепенного отхода союзных сил из Красного Лимана, отметил 30 сентября в своем телеграм-канале (Colonelcassad) военный эксперт Борис Рожин.

Красный Лиман, ДНР Александр Погожев © ИА REGNUM

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Город, возможно, будет оставлен во избежание окружения, отметил Рожин. По имеющимся данным, союзные войска уже отходят из Ямполя и Дробышево.

«Можно констатировать, что командованию направления до сих пор не удалось стабилизировать этот участок фронта. Резервы либо отсутствуют, либо по каким-то оперативным причинам придерживаются», — добавил эксперт.

Ранее военкоры сообщали, что Красный Лиман фактически находится в оперативном окружении силами ВСУ. По некоторым данным, киевские войска получили контроль над Ямполем.