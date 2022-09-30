Абакан, 30 сентября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Уборочную кампанию во всех районах Хакасии приостановили из-за непогоды. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 сентября в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Причиной приостановки стали затяжные дожди с мокрым снегом, прошедшие практически по всей республике. Сейчас аграрии ждут, когда на полях подсохнут земля и сами культуры. После этого они вновь смогут приступить к работам.

В минсельхозе уточнили, что в Таштыпском районе снег лежит только в горах, но земля сырая. Из-за этого нельзя выгнать технику. В Бейском районе вечером 29 сентября выпал снег. Сейчас он уже растаял, уборка может возобновиться в скором времени. В Алтайском, Боградском, Орджоникидзевском и Ширинском районах также ждут, когда почва сможет выдержать тяжёлую сельхозтехнику.

Снизился и темп заготовки кормов.

Добавим, уборочная в Хакасии на сегодняшний день выполнена почти на 70%. Скошено 60,3 тыс. га, обмолочено 57,3 тыс. га, намолот составил 108,6 тыс. тонн. Урожайность — 19 ц/га.