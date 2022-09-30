Якутск, , 12:07 — REGNUM На площади Орджоникидзе в Якутске собрались сотни людей, желающих выразить поддержку жителям освобождённых территорий, которые на референдуме приняли решение о воссоединении с Россией. В столице Якутии 30 сентября прошёл митинг-концерт, сообщают СМИ республики.

Флаги ДНР и России Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Читайте также: Это наши люди и они возвращаются домой! — об итогах референдумов

Горожане собрались на площади, чтобы поддержать решение жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам подсчетов 100% голосов в Запорожской области за воссоединение с Россией проголосовали 93,11% избирателей, в Херсонской области — 87,05%, в ЛНР — 98,42%, в ДНР — 99,23%.