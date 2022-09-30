Верхний Тагил, Свердловская область, , 12:21 — REGNUM Группа компаний SAVALT собирается построить в Верхнем Тагиле Свердловской области завод по производству стрейч-пленки и полимерно-песчаных изделий. Общая стоимость работ оценивается в 800 млн рублей.

Производство стрейч-пленки cbp-ekb.ru/proizvodstvo

Всего на предприятии предстоит создать 100 новых рабочих мест. Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области заключило соглашение на сопровождение инвестпроекта по строительству нового производства.

«Компания уже имеет один завод в Верхнем Тагиле и занимает одну из лидирующих позиций по производству стрейч-пленки и полимерно-песчаных изделий в Уральском федеральном округе. Эта продукция широко используются для транспортной и пищевой упаковки товаров российских производителей молочной продукции, строительных материалов, продуктов питания, промышленных изделий. При поддержке регионального института развития, новое производство может быть запущено уже в 2023 году», — сказала и. о. министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова.

Директор группы компаний SAVALT Валерий Перцев отмечает, что действующий сейчас завод ежегодно производит 6 тысяч тонн стрейч-пленки и 1,5 тысячи тонн полимерно-песчаных изделий. Вопрос о расширении производства встал в связи с выросшим спросом на отечественную упаковку.

«Новый завод будет рассчитан на то, чтобы перерабатывать отходы полиэтилена, производить вторичную гранулу, из этой гранулы производить новую стретч-плёнку, которая будет использоваться для перевозки и упаковки различных товаров. В планах, расширение номенклатурного ряда, это будет не только стретч-пленка, но и другие решения для наших клиентов в области упаковки и благоустройства, в том числе для физических лиц», — сказал Валерий Перцев.

Добавим, ранее первый завод группы компаний стал участником национального проекта «Производительность труда». Это дало предприятию возможность увеличить выпуск продукции без серьёзных финансовых вложений.