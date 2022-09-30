Крупнейший на Урале производитель стрейч-плёнки расширяет производство
Верхний Тагил, Свердловская область, 30 сентября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Группа компаний SAVALT собирается построить в Верхнем Тагиле Свердловской области завод по производству стрейч-пленки и полимерно-песчаных изделий. Общая стоимость работ оценивается в 800 млн рублей.
Всего на предприятии предстоит создать 100 новых рабочих мест. Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области заключило соглашение на сопровождение инвестпроекта по строительству нового производства.
«Компания уже имеет один завод в Верхнем Тагиле и занимает одну из лидирующих позиций по производству стрейч-пленки и полимерно-песчаных изделий в Уральском федеральном округе. Эта продукция широко используются для транспортной и пищевой упаковки товаров российских производителей молочной продукции, строительных материалов, продуктов питания, промышленных изделий. При поддержке регионального института развития, новое производство может быть запущено уже в 2023 году», — сказала и. о. министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова.
Директор группы компаний SAVALT Валерий Перцев отмечает, что действующий сейчас завод ежегодно производит 6 тысяч тонн стрейч-пленки и 1,5 тысячи тонн полимерно-песчаных изделий. Вопрос о расширении производства встал в связи с выросшим спросом на отечественную упаковку.
«Новый завод будет рассчитан на то, чтобы перерабатывать отходы полиэтилена, производить вторичную гранулу, из этой гранулы производить новую стретч-плёнку, которая будет использоваться для перевозки и упаковки различных товаров. В планах, расширение номенклатурного ряда, это будет не только стретч-пленка, но и другие решения для наших клиентов в области упаковки и благоустройства, в том числе для физических лиц», — сказал Валерий Перцев.
Добавим, ранее первый завод группы компаний стал участником национального проекта «Производительность труда». Это дало предприятию возможность увеличить выпуск продукции без серьёзных финансовых вложений.