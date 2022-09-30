Минск, , 12:02 — REGNUM Союз России и Белоруссии теснее, чем у блока НАТО, Белоруссия была и будет вместе с Россией. Об этом 30 сентября заявил президент республики Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов зарубежных стран.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не надо нас сегодня упрекать в соагрессии или ещё в чем-то. Мы были, есть и будем вместе с нашей Россией. У нас с Россией союз теснее, чем блока НАТО», приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

В то же время он добавил, что Белоруссия не будет воевать на территории бывшей УССР, и предложил иностранным послам мирно сотрудничать.

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