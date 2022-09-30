Новосибирск, , 12:02 — REGNUM Характер судебного решения по делу о крушении в 2014 году на территории б. УССР пассажирского лайнера Boeing авиакомпании «Малазийские авиалинии» MH17 в существующей ситуации можно предположить. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сказал новосибирский политолог Сергей Бирюков.

Крушение рейса MH17 Иван Шилов © ИА REGNUM

«Возможная контр-стратегия России в таком случае достаточно очевидна: максимально полно донести до международной общественности свою позицию и аргументы, зафиксировать её на уровне международных организаций. Попытаться опереться на позицию Малайзии (не тождественной позиции стран Запада) и предоставляемые малазийской стороной материалы по делу. Переломить складывающуюся информационно-политическую ситуацию будет достаточно трудно, но избежать крайне тяжелого информационного поражения — возможно», — уверен Бирюков.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что 17 ноября 2022 года в Нидерландах суд намерен вынести решение по делу о крушении в 2014 году на территории б. УССР пассажирского лайнера Boeing авиакомпании «Малазийские авиалинии».

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