Красный Лиман, ДНР, , 12:00 — REGNUM Ситуация под Красным Лиманом (ДНР) крайне тяжелая, но все успехи Киева будут носить лишь временный характер, написал в своем телеграм-канале 30 сентября военкор Владлен Татарский (Максим Фомин).

Специальная военная операция России. Донбасс. 30.09.2022 (c) ИА REGNUM

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После воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией никакого «шанса на мир» и сохранение контроля над оккупированными районами этих регионов у ВСУ не будет, отметил он.

Ранее военкоры сообщали, что Красный Лиман фактически находится в оперативном окружении силами ВСУ. По некоторым данным, киевские войска получили контроль над Ямполем.