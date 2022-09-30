Екатеринбург, 30 сентября, 2022, 11:58 — ИА Регнум. ХМАО-Югра стала лидером в Уральском федеральном округе по расселению аварийного жилья. Об этом сообщили журналистам в окружном полпредстве.

Строительство

К 1 сентября там было ликвидировано 495,06 тыс. кв. метров авариек. Новое жильё получили 31,45 тыс. человек.

На втором месте по количеству расселённых граждан находиться Ямал, а на третьем — Свердловская область. Далее следуют Тюменская, Челябинская и Курганская области.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Уральском ФО расселено около 1,5 млн кв. метров жилья. Новые квартиры получили 94,5 тысяч человек.

Уральский полпред Владимир Якушев призвал подчинённых не сбавлять темпы и использовать все возможности для улучшения жилищных условий граждан максимально. Также он подчеркнул, что важно следить за качеством жилья, в которое переселяются граждане из аварийных домов.