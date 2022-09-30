Москва, 30 сентября, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Поведение соседей раздражает 34% жителей многоквартирных домов в России, относятся спокойно 55%. Предпочитают дружить с соседями 43%, приводит данные опроса рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Праздничные песни слушают соседи

Топ-3 главных раздражающих факторов в многоквартирном доме — шум соседей (67%), курение в подъезде (22%) и мусор (18%). Также не нравятся ремонтные работы (17%), хамство и наглость (6%).

В меньшей степени жителей домов раздражают домашние животные соседей (5%), зловоние, парковка автомобилей, захламление подъезда и тамбура (по 2%). При этом никак не борются с надоедливыми соседями 70%, ругаются 2%.

Опрос проведён 12–29 сентября 2022 года. Опрошены 6500 граждан РФ старше 18 лет в 742 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, 35% жителей РФ раздражает мусор, который коллеги оставляют на рабочих местах.

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