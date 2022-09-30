Тбилиси, 30 сентября, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Лидер партии «Стратегия Строителя» Георгий Вашадзе заявил, что в парламенте Грузии и на высших должностях республики находятся 15 «агентов России». С таким заявлением он 30 сентября выступил перед журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия в Грузии

«Но что самое тревожное, так это то, что ими руководит российский агент [председатель правящей партии «Грузинская мечта»] Ираклий Кобахидзе. Да, он — агент России», — сказал Вашадзе.

Он обвинил лидера «Мечты» в оправдании приезда в Абхазию президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Напомним, ранее Кобахидзе заявил, что официальное освещение в Белоруссии приезда Лукашенко в Пицунду свидетельствует о том, что Минск не собирается признавать независимость Абхазии. По этой причине председатель «Мечты» выступил против жёсткой реакции со стороны Тбилиси.