Новороссийск, Краснодарский край, , 11:56 — REGNUM В Новороссийске перед судом предстанет бизнесмен, который провёл аферу с поставкой нута в Сингапур. Незаконный доход коммерсанта составил 3 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Зерно Александр Погожев © ИА REGNUM

Следователи полагают, что 55-летний директор фирмы, осуществляющей морские перевозки, заключил контракт на поставку нута с иностранной компанией, находящейся в Сингапуре.

Бизнесмен, получив 6,5 млн рублей, закупил и отправил лишь 137 тонн нута на общую сумму около 3,5 млн рублей. Остальной суммой аферист распорядился по своему усмотрению.