Таллин, 30 сентября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Кабинет министров Эстонии представил парламенту проект бюджета страны на 2023 год, расходы которого оказались впервые больше доходов на один миллиард евро. Пресс-служба правительства опубликовала мнения министров о приоритетах главного финансового документа страны на следующий год.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Так, премьер-министр Кая Каллас отметила, что при составлении этого бюджета правительство предприняло важные шаги для восстановления доверия к финансовым делам государства.

«Государственный бюджет — это общие деньги эстонского народа, мы достаем их не из-под земли и не из банковского автомата. Правительство обязано ответственно обращаться с этими деньгами. Я могу честно и с легким сердцем сказать, что законопроект государственного бюджета на следующий год составлен со всей ответственностью», — отметила она.

По словам министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус, государство укрепляет безопасность Эстонии и делает максимум для того, чтобы люди и бизнес справились с трудностями.

«Мы договорились о самом большом из до сих пор существовавших оборонном бюджете — он впервые превысил один миллиард евро и вырос за год на 41%. А изменение необлагаемого подоходным налогом минимума означает, что на руках у людей будет оставаться почти 100 евро дополнительных денег», — подчеркнула она.

«Несмотря на сложные времена и дополнительные критически важные инвестиции в безопасность, мы смогли избежать роста дефицита бюджета — он останется в пределах 2,6% ВВП. В следующем году кредитная нагрузка останется в пределах 20%, что почти на 4% ниже, чем мы планировали еще полгода назад», — добавила министр финансов.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу отметил, что одобренный бюджет инвестирует в жизнеспособность эстонского национального государства: «В полной мере предусмотрено финансирование перехода на эстонский язык в системе общего образования, дополнительные средства выделены высшему образованию и на повышение зарплат учителей».

По его словам, также в бюджет заложена реформа семейных пособий, что в нынешнее кризисное время является крайне важным сигналом для семей с детьми.

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, государственный бюджет 2023 года предусматривает, по его выражению, «исторический рост» зарплат в сфере внутренней безопасности: «Зарплаты вырастут не только у спасателей, организаторов спасательных работ и полицейских, они вырастут также у работников тыла, что должно укрепить сферу профилактики и сохранение и развитие сферы планирования тотальной обороны».

«Конфликт на территории б. УССР другие кризисы, вызванные людьми и природой, показали, насколько важно, чтобы граждане и местные сообщества Эстонии были вовлечены, обучены и готовы к противостоянию кризисам. Это неотъемлемая часть нашей государственной безопасности, в которую необходимо постоянно и системно инвестировать», — подчеркнул Ляэнеметс.