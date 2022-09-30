Стокгольм, , 12:07 — REGNUM Климатические активисты опять перекрыли движение на юге Стокгольма в ответ на судебный процесс против участников акции по борьбе с изменением климата в августе этого года. Об этом 30 сентября пишет газета DN.

Старый город, Стокгольм (сс) Holger.Ellgaard

Акция привела к длинным очередям, и, по словам журналистов издания, около 20 автобусов с пассажирами стояли в пробке.

Напомним, что ранее этим летом экоактивисты перекрывали движение по трассе E4, ведущей в шведскую столицу. Протестующие требовали от властей принятия более решительных мер в деле борьбы с изменением климата. Водители пытались убрать экоактивистов с проезжей части, но те приклеили себя к асфальту, в результаты чего пришлось вызывать полицию.

«Полный хаос», — заявила изданию пресс-секретарь стокгольмского оператора общественного транспорта SL Клаас Кейсу.

Всего в ходе акции 30 сентября было задержано семь человек.