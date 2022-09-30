Иркутск, 30 сентября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Иркутской области 29 сентября состоялось открытие областного кадрового конкурса «Моя карьера». Для участия в нем было подано более 1950 заявок от жителей Приангарья в возрасте от 18 до 35 лет, сообщает пресс-служба областного правительства.

Правительство Иркутской области Приангарье. Областной конкурс «Моя карьера»

«Убежден, что подобные проекты нужны региону. Мы можем внести свой вклад в развитие площадки для коммуникации поколений, передачи традиций, в том числе ответственного отношения к труду, качественного развития компетенций и навыков молодых людей. Уверен, что такой механизм станет социальным институтом для развития специалистов всех отраслей и направлений», — сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Самым популярным направлением в этом году стало «Образование и наука», на него зарегистрировались 344 участника. Для сравнения: в прошлом году самым востребованным было направление «Государственное и муниципальное управление».

Финалистам конкурса предложат более 800 вакансий, в том числе на руководящие должности, по шести направлениям: государственное управление, образование и наука, творчество и креативные индустрии, медицина, бизнес и производство, общественная безопасность.

На открытии конкурса участники уже прослушали две образовательные лекции о том, как составить резюме и собрать команду. На отборочном этапе, в который прошло 1830 участников, ребятам предстоит прослушать 10 лекций и три прямых эфира, на которых они познакомятся с первыми наставниками конкурса, выполнят пять конкурсных заданий и пройдут тестирование по темам лекций.

«Содержание лекций подобрано с учетом возрастной категории участников, наличия опыта работы по специальности, а также возможностей карьерного роста. Таким образом, лекции — не просто повторение теории, с которой участники могли познакомиться, будучи студентами, это выжимки самой полезной и важной информации из личного опыта и практики спикеров, действительно той информации, которую не найти в сети Интернет. В этом главная ценность образовательной программы — ее уникальность и ориентированность на амбициозные цели и перспективы молодых специалистов», — пояснила министр по молодежной политике Маргарита Цыганова.

В финале участники получат кейсы, подготовленные партнерами, выберут наиболее интересную проблему и разработают проект по ее решению. Защита проектов позволит определить «Топ-100 лучших участников конкурса «Моя карьера».

Напомним, что областной конкурс «Моя карьера» проводится по инициативе губернатора Иркутской области Игоря Кобзева для формирования кадрового резерва из числа выпускников, студентов и молодых специалистов региона.

Организатором конкурса выступает министерство по молодежной политике Иркутской области. Проект реализуется совместно с другими министерствами, ведомствами, партнерами, представителями сферы бизнеса.

Одним из партнеров конкурса является президентская платформа »Россия — страна возможностей», совместно с которой будет открыт региональный центр развития компетенций. Он позволит молодежи оценить востребованные у работодателя компетенции, стать местом коммуникации студента с работодателем.