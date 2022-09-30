Улуг-Хемский район, Тува, , 11:54 — REGNUM В Туве перед судом предстанет осужденный колонии-поселения по обвинению в побеге из места лишения свободы. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Побег Цитата из к/ф «Джентльмены удачи». Реж. Александр Серый. 1971. СССР

По данным следствия, мужчина в 2020 году был приговорён к трём годам колонии за кражу в особо крупном размере. В июне 2022 года, отбыв более половины срока, он сбежал из колонии и скрывался.

Однако правоохранителям удалось его найти и задержать. Теперь ему грозит до четырёх лет принудительных работ или лишения свободы. Кроме того, руководству колонии прокуратурой внесено представление.

«По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования приняты меры к устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления, усилению работы на данном направлении, 2 сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности», — отметили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Республике Алтай ранее перед судом предстал инспектор группы надзора исправительной колонии №1, допустивший побег заключённого.

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