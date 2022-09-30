Ярославль, 30 сентября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В правительстве Ярославской области ожидаются сокращения штатной численности сотрудников. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на неофициальные источники.

Правительство Ярославской области

По словам собеседника информагентства, сокращения в отдельных подразделениях могут доходить до 30%. Официально в правительстве эту информацию пока не комментируют. Возможно, поводом к грядущему уменьшению кадрового состава может стать изменение структуры областной власти.