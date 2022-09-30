Владикавказ, , 11:54 — REGNUM Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что властям региона удалось стабилизировать ситуацию в районе пункта пропуска «Верхний Ларс». Экстренные меры, предпринятые в связи с внештатной ситуацией на границе с Грузией, сыграли свою положительную роль — коллапс удалось предотвратить.

Верхний Ларс © Sputnik

«Режим повышенной готовности сохраняется, но уже сегодня можно говорить, что поставленные цели достигнуты — коллапс, который мы наблюдали еще несколько дней назад, преодолен», — написал Меняйло 30 сентября в своем телеграм-канале.

Он отметил, что введение режима повышенной готовности помогло снизить число въезжающих в регион машин — очередь на КПП «Верхний Ларс» сократилась. Между тем, по словам Меняйло, на пункте пропуска продолжается проверка всех выезжающих призывного возраста, тем, кто подлежит частичной мобилизации, вручаются повестки.